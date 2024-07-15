https://tr.mehrnews.com/news/1918542/ 15 Tem 2024 10:13 News ID 1918542 Video Video 15 Tem 2024 10:13 Kum kentinde taziye töreni Muharrem ayı münasebetiyle Kum kentine bağlı Senjegan köyünde taziye töreni düzenlendi. Bu taziyeden görüntüler... indir 20 MB News ID 1918542 کپی شد İlgili haberler Bugün İran’da ve dünyada Tasua merasimi yapılıyor İran'daki Tasua günü matem törenleri Kerbela olayı Tahran'da canlandırıldı İlam'da Tasua günü matem töreni Elazığ Hz. İmam Hüseyin'in (a.s) yasını tutuyor Urmiye'de özel "Şah Hüseyin" töreni İstanbul'da ''Aşura Matem Merasimi'' yapılacak Ekler İran Muharrem 2024 Muharrem Etkinlikleri
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