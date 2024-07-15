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15 Tem 2024 10:13

Kum kentinde taziye töreni

Kum kentinde taziye töreni

Muharrem ayı münasebetiyle Kum kentine bağlı Senjegan köyünde taziye töreni düzenlendi. Bu taziyeden görüntüler...

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News ID 1918542

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