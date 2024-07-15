https://tr.mehrnews.com/news/1918549/ 15 Tem 2024 14:16 News ID 1918549 Video Video 15 Tem 2024 14:16 Urmiye'de özel "Şah Hüseyin" töreni Tasua günü münasebetiyle Urmiye eyaletine bağlı Hoy kentinde özel "Şah Hüseyin" matem töreni düzenleniyor. indir 68 MB News ID 1918549 کپی شد İlgili haberler Hemedan'da Tasua matem töreni Kum'daki Tasua günü merasiminden kareler İlam'da Tasua günü matem töreni Gürgan'daki Ehl-i Beyt aşıklarının Taua merasiminden fotoğraflar Kum kentinde taziye töreni Ekler Urmiye Muharrem Muharrem ayı 2024 Muharrem Etkinlikleri
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