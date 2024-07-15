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15 Tem 2024 14:16

Urmiye'de özel "Şah Hüseyin" töreni

Urmiye'de özel "Şah Hüseyin" töreni

Tasua günü münasebetiyle Urmiye eyaletine bağlı Hoy kentinde özel "Şah Hüseyin" matem töreni düzenleniyor.

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News ID 1918549

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