İran'daki Tasua günü matem törenleri

Bugün Muharrem ayının dokuzuncu günü ve Tasua günü olarak bilinmektedir.

Bugün dünyada olduğu gibi İran'ın dört köşesinde de Tasua günü münasebetiyle milyonlarca Ehli Beyt aşığı Hz. İmam Hüseyin (a.s) ve yarenleri için matem merasimi düzenleniyor.

İşte İran'ın farklı bölgelerinde düzenlenen matem merasimleri:

Yezd halkından Tasua merasimi

Bugün Muharrem ayının 9. günü munasibetiyle İran'ın Yezd eyaletinde "Tasua" merasimi düzenlendi

Bircend kentindeki Tasua mateminden görüntüler

Güney Horasan eyaletindeki Bircend kentinde yaşayan vatandaşlar Tasua günü münasebetiyle yas tutuyor.

Kum'da Tasua Günü

Kum kentindeki Ehl-i Beyt aşıkları Tasua günü münasebetiyle bu kentteki Hz. Fatıma Masume'nin (s.a) kutsal türbesine doğru matem merasimi düzenlemekte.

Urmiye'de özel "Şah Hüseyin" töreni

Tasua günü münasebetiyle Urmiye eyaletine bağlı Hoy kentinde özel "Şah Hüseyin" matem töreni düzenleniyor.

Hemedan'da Tasua matem töreni

İran'ın dört bir köşesinde olduğu gibi Hemedam eyaletindeki Beyt ül Abbas hüseyiniyesinde de Tasua günü münasebetiyle matem töreni düzenleniyor.

Bucnurd kentinde Tasua merasimi

İran'ın Kuzey Horasan eyaletindeki Bucnurd kentinde vatandaşlar kalabalık bir şekilde matem töreni düzenlemekte.

İlam'da Tasua günü matem töreni

Kum kentinde taziye töreni Muharrem ayı münasebetiyle Kum kentine bağlı Senjegan köyünde taziye töreni düzenlendi.

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