İran-Türkiye dostluğu Van-Hoy kardeşliğiyle pekişiyor

İran’ın Hoy kenti ile Türkiye’nin Van kenti arasındaki ilişkiler yeni bir ivme kazanıyor. Milletvekilleri ve yerel yöneticilerin katıldığı temaslarda, sınır ticareti, turizm ve kültürel işbirliği öncelikli başlıklar oldu. İki şehir, sınır ötesi işbirliğiyle ticaretten turizme kadar birçok alanda ortak projelere hazırlanıyor.

28. Dönem Van Milletvekili Kayhan Türkmeneoğlu, İran ile Türkiye arasındaki sınır işbirliğini güçlendirme amacıyla Hoy’a geldi. Ziyaret kapsamında yapılan temaslarda, iki şehir arasındaki tarihi ve kültürel bağların yeniden canlandırılması ele alındı.

Milletvekili Kayhan Türkmeneoğlu, gerçekleştirdiği Hoy ziyaretinde bir dizi paylaşım yaptı.

İşte Kayhan Türkmeneoğlu'nun Hoy Ziyareti Paylaşımları:

1. İran ile Türkiye Arasındaki Sınır Etkileşimlerini Geliştirmek ve İşbirliğini Güçlendirmek Önceliğimizdir

"Hoy şehrinin Özel Valisi Gulam Hüseyin Azad ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, İran ile Türkiye arasındaki sınır etkileşimlerinin genişletilmesinin önemi bir kez daha vurgulandı. Bu görüşme, dostane ilişkilerin pekiştirilmesi ve iki komşu ülke arasında karşılıklı iş birliğinin güçlendirilmesi açısından değerli bir fırsat olarak değerlendirildi.

Özel Vali Azad, görüşmede şu ifadeleri dile getirdi:

“Görüş alışverişi, yapıcı diyaloglar ve yürütme iş birliği; bölgesel kalkınma ve farklı alanlarda entegrasyon için yenilikçi yollar sağlayabilir.”

Van ve Hoy’un, sınır bölgeleri olarak kültürel, tarihi ve ekonomik bağları sayesinde geniş bir iş birliği zemini oluşturabileceği vurgulandı. Bu tür toplantıların, ortak kapasitelerin ve hedeflerin daha iyi anlaşılmasına katkı sunacağı ifade edildi.

Toplantıda taraflar ayrıca; sınır ticareti, turizm, ulaşım ve kültürel iş birliği alanlarındaki mevcut kapasiteleri ele alarak, müzakerelerin devam ettirilmesi ve karşılıklı anlaşmaların takip edilmesinin önemine dikkat çekti.

Sonuç olarak, bu toplantının sürdürülebilir, etkili ve verimli bir iş birliğinin başlangıcı olması; koordinasyon yoluyla ortak başarı ve kalkınma için yeni alanlar açması hedeflenmektedir."

2. HOY – VAN KARDEŞLİĞİ BÜYÜYOR

"İran’ın Hoy şehri ile Türkiye’nin Van şehri arasındaki tarihi bağlar yeniden canlanıyor. Kardeş şehirler; ticaret, turizm ve kalkınma alanlarında birlikte büyümeye hazırlanıyor.

Altyapı çalışmalarının hızla devam ettiği süreçte, Hoy Valisi ve milletvekilleriyle gerçekleştirdiğimiz görüşmeler son derece verimli geçti.

Hoy’da yapılan temaslar, iki şehir arasındaki iş birliğini daha da güçlendirerek geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor."

3. Hoy–Van kardeşliği güçleniyor

"İran’ın Hoy kentinde düzenlenen toplantıda; Vali, Belediye Başkanı, milletvekilleri ve şehir yöneticileriyle bir araya gelinerek Van–Hoy ilişkileri değerlendirildi.

“Hoy ve Van, tarihi ve kültürel bağlara sahip iki önemli şehir. Bu bağları yeniden canlandırarak ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek istiyoruz. Hoy–Van kardeşliği, iki ülke ilişkilerine de güç katacaktır.”

Bu ziyaretin, önümüzdeki dönemde iki şehir arasında somut projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlaması bekleniyor."