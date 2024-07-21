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21 Tem 2024 10:57

Ayetullah Hamanei, meclis milletvekilleri ile görüştü

Ayetullah Hamanei, meclis milletvekilleri ile görüştü

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, 12. dönem İran Meclisi milletvekilleri ile görüştü.

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News ID 1918674

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