https://tr.mehrnews.com/news/1918674/ 21 Tem 2024 10:57 News ID 1918674 Video Video 21 Tem 2024 10:57 Ayetullah Hamanei, meclis milletvekilleri ile görüştü İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, 12. dönem İran Meclisi milletvekilleri ile görüştü. indir 3 MB News ID 1918674 کپی شد İlgili haberler Behşehr'deki yaban hayatı türlerinden muhteşem görüntüler FIFA’dan Arjantin Milli Takımı’na soruşturma Hizbullah'tan yeni keşif videosu Tebriz halkı Pezeşkiyan'ın seçimin kazanmasını coşku ile kutladı Ekler Video video görüntüleri İran İran İslam Devrimi Lideri
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