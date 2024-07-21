Ayetullah Hamanei’nin desteği en büyük sermayemiz 

İran'da yeni cumhurbaşkanı seçilen Mesut Pezeşkiyan, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin İran Meclisi milletvekilleri ile görüşmesini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda "Ayetullah Hamanei’nin teveccühüne içtenlikle minnettarım.’’ denildi.

Pezeşkiyan’ın Ayetullah Hamanei’ye hitaben yazdığı teşekkür mesajında, ''Artık halkın güveni ve İran hükümetine olan desteğiniz, gelecek başarılara ulaşmak için en büyük sermayemizdir. İran'ın başarısı için çok çalışacağız. Hep birlikte İran için.’’ ifadelerine yer verildi

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, 12. dönem İran Meclisi milletvekilleri ile bu sabah İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde görüştü.

Muhabir: Leyla Ferahani