FIFA’dan Arjantin Milli Takımı’na soruşturma

Arjantin A Milli Takımı'nın oyuncusu Enzo Fernandez, ABD'de düzenlenen 2024 Copa America'da Kolombiya'yı uzatma bölümü sonunda 1-0 yenerek şampiyon oldukları final maçının ardından şampiyonluklarını kutladıkları anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Arjantin'in Fransa Milli Takımı'ndaki Afrika kökenli oyunculara yönelik ırkçı söylemler içeren bir şarkının bazı dizelerini söylediği anlar, büyük tartışmalara neden olmuş ve Fransa Futbol Federasyonunun (FFF), Arjantin Milli Takımı oyuncularının Fransız futbolculara yönelik ırkçı söylemlerini FIFA'ya taşıdı ve yasal işlem başlattı. FIFA'dan söz konusu videoya ilişkin açıklama geldi.

Bir FIFA yetkilisi, AFP'ye yaptığı açıklamada, olaydan haberdar olduklarını ve olayı daha detaylı araştıracaklarını belirtti.

Chelsea takımından tepki

İngiltere Premier League temsilcisi Chelsea, oyuncusu Enzo Fernandez'in de içinde olduğu video ile ilgili açıklama yapmıştı. Kulüp, "Chelsea her türlü ayrımcı davranışı tamamen kabul edilemez bulmaktadır. Premier Lig kulübü olarak, tüm kültürlerden, topluluklardan ve kimliklerden insanların hoş karşılandığını hissettiği, çeşitlilik içeren, kapsayıcı bir kulüp olmaktan gurur duyuyoruz" demişti.

Ayrıca Chelsea'nin Fransız oyuncuları Wesley Fofana, Axel Disasi ve Malo Gusto, takım arkadaşlarını Instagram'da takip etmeyi bırakmıştı.

Şarkının sözleri

Söz konusu şarkıda, "Dinleyin, Fransa'da oynuyorlar ama hepsi Angola'dan geliyor, iyi koşacaklar" ve "Anneleri Nijeryalı, babaları Kamerunlu ama pasaportlarında Fransa yazıyor" gibi ırkçı sözler yer alıyor. Arjantinli taraftarlar, Fransa'ya üstünlük kurarak 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazandıkları finalin ardından, bu sözleri sarf etmişti.

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