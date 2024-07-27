Adalet Divanı’nda yargılanan faşist bir aşağılık soykırımcı!

En alçakça olanı ise Natanyahu’nun bu konuşmasının ABD Kongre üyelerince ayakta alkışlanmasıydı!

Türkiye Gazetesi yazarı Rahim Er, işgalci Siyonist Netanyahu’yu alkışlayan ABD Kongre üyelerinin bu kara tablosunu kaleme aldı.

İşte o satırlar;

“ABD Başkanı Biden’ın UAD-Uluslararası Adalet Divânı’nda yargılanan faşist bir aşağılık soykırımcıyı Amerika Birleşik Devletlerine dâvet etmesi utanç verici bir hareket, Amerikan halkına ve vicdanlı Amerikalıların üniversite ve meydanlarda aylardır devam eden protestolarına inat, Gazze Celladı Netanyahu’nun Amerikan kongresinde konuşturulması rezâlet, o mecliste canavarın ayakta alkışlanması ise ABD’nin alnında, bundan böyle Amerikan tarihinde kapkara silinmez bir lekedir.

Soykırım canavarı Benyamin Netanyahu’yu hiç sıkılmadan ayağa kalkıp alkışlayanlar, Yahudi lobisinin beslemesi ve siyonistlerin emir kulu şahsiyetsiz döküntülerdir. Bu ahlâk ve insaf fukaralarının bundan böyle insan içine çıkmaya hakları olamaz. Yarınlara, evlâdlarına utanç verici kirli bir miras bıraktılar.