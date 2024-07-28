Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Adaleti sağlamaya çalışacağız

İran’ın yeni cumhurbaşkanı Mesut Pezeşiyan, bugün İmam Humeyni Hüseyniyesi’nde düzenlenen mazbata töreninde konuştu.

Pezeşkiyan, İran İslam Cumhuriyeti’nin büyük mimari İmam Humeyni, Şehit General Kasım Süleymani, Şehit Recai, Şehit Bahüner ve Şehit Reisi’yi saygıyla anarak konuşmasına başladı.

Pezeşkiyan, İran milletine seçimlere katılarak yeni cumhurbaşkanını seçmeleri nedeniyle teşekkür ederek, “Bana ya da rakip adaylara oy verenler ya da endişelerini belirtmek ve eleştiri amacıyla seçim alanına girmeyenler devletten, benden ve müstakbel hükümetten değişim bekliyordu ve buna yanıt pratikte bugün başlıyor.” dedi.

Pezeşkiyan, "Anayasanın bize emanet ettiği şey aslında İslam Devrimi Lideri’nin açıkladığı aydın yola, İslam Cumhuriyeti düzeninin ilkelerine ve açıklanan genel politikalara ve ilerlememiz gereken plan kanununa dayanmaktadır. İran'ın bölgedeki ilk ekonomik, bilimsel ve teknolojik konuma sahip gelişmiş bir ülke olması ve İslam dünyasında İranlı, devrimci ve ilham verici kimliğe sahip olması, uluslararası rekabette ise yapıcı etkileşimde bulunması İran İslam Cumhuriyeti’nin vizyonunu anlatmaktadır. Gelecek vizyonumuz gelişmiş bir ülke olmaktır." ifadelerinde bulundu.

Pezeşkiyan şöyle devam etti: "Birlik içinde ve yasalara saygılı bir toplum, yönetimin ve toplumun güçlenmesine tanık olabilir ve ülkenin kalkınması ve ilerlemesi için ikisinin ortak rolünü ve etkileşimini belirleyebilir. Gelecek hükümetin bu vizyonu gerçekleştirme misyonu, devrim liderinin arzuladığı vizyona ve açıkladığı genel politikalara ve plan kanununa bağlılığı içermektedir. Bizi hak ettiğimiz yere getirecek olan birlik, beraberlik ve ilahi ipi kavramaktır. Bencillikten kaçınmalıyız, var olan tüm farklılıklar bencillikten kaynaklanmaktadır. Yol belli, politika belli, siyaset ve vizyon çerçevesinde hareket edersek hak ettiğimiz konumda olabiliriz."

Pezeşkiyan, "Zulüm, kendi dostlarımız ve partilerimizle ilgilenmek ve halka sahip çıkmamaktır. Sağlıkta, işte, mevkide, kaynakların dağıtımında adaleti gözetmenin uymamız gereken ilkelerden biri olduğunu defalarca söyledim. Halkımıza ve devrim liderimize, halk için insaf ve adaletten başka bir yol seçmeyeceğimize söz veriyorum. Bütün kalbimizle bu insanlara hizmet edeceğimize söz veriyoruz. Şehitlerin, vatan için canını feda edenlerin yolunda duracağımıza söz veriyoruz. Birlik içinde olmak ve kanunlara uymak dışında ülkeyi gerçek konumuna, onur ve şerefine döndürmek mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.