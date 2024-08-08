İranlı tekvandocu Mobina Nimetzade bronz madalya kazandı

İran'ın 19 yaşındaki milli tekvando sporcusu Mobina Nimatzade, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Suudi Arabistan temsilcisiyle bronz madalya kazanmak için yarıştı ve yarışmanın sonunda bronz madalyanın sahibi oldu.

Nimatzade, eski 49 kiloda Suudi Arabistanlı Dünya Abutaleb ile mücadeleyi iki rauntta kazandı.

Suudi tekvandocu, 2022 Dünya Şampiyonası'nda bronz, 2024'te ise Asya altın madalyasını almıştı.

Bu mücadeleden önce Nimatzade, Lesotho ve İspanya'dan gelen rakiplerine karşı ilk iki maçını kazanmış, yarı finalde ise Çinli rakibine karşı mücadeleyi kaybetmişti.