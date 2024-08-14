https://tr.mehrnews.com/news/1919314/ 14 Ağu 2024 09:39 News ID 1919314 Video Video 14 Ağu 2024 09:39 Mehran sınır kapısında son durum Erbain ziyaretçilerinin İran'ın Irak'a açılan İlam eyaletindeki Mehran sınır kapısından giriş cıkışları sürüyor. indir 40 MB News ID 1919314 کپی شد İlgili haberler İranlı komutan Mehran Sınır Kapısı'nda inceleme yaptı Pakistanlı Erbain ziyaretçilerinin İran'a girişi sürüyor Türk ve Azerbaycanlı ziyaretçiler hangi sınır kapısından Kerbela'ya gidiyor? Mehran sınır kapısında giriş çıkışlar sürüyor Tahran’da Erbain ziyaretçileri için uğurlama töreni yapılacak Ekler İran Mehran Erbain Erbain yürüyüşü Erbain 2024
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