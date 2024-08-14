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14 Ağu 2024 09:39

Mehran sınır kapısında son durum

Mehran sınır kapısında son durum

Erbain ziyaretçilerinin İran'ın Irak'a açılan İlam eyaletindeki Mehran sınır kapısından giriş cıkışları sürüyor.

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News ID 1919314

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