İranlı komutan Mehran Sınır Kapısı'nda inceleme yaptı

İran Emniyet Gücü Genel Müdür Vekili Tuğgeneral Rızai, Erbain yürüyüşü öncesi Mehran Sınır Kapısı'nda inceleme ziyaretinde bulundu.

Daha önce İran Polis Teşkilatı Sınır Muhafızları Komutanı General Ahmed Ali Guderzi, ''Bu yıl Erbain için Irak'a gitmek isteyen vatandaşlar Şelemçe, Çezabe, Mehran, Hüsrevi, Başmak, Temerçin kara sınırları ve Abadan deniz sınırından geçebilirler.'' dedi.

Erbain nedir?

Erbain (kırkıncı gün); hicri takvime göre Safer ayının 20’isi Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain günüdür. Hz. İmam Hüseyin ve yarenlerinin hicretin 61. yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesi temsil edilmektedir.

Bu günde Muharrem ayının Onuncu günü olan Aşura Günü'nde Kerbela'da şehit olan Hz. İmam Hüseyin (a.s) ve 72 yareninin anısını canlı tutmak için anma törenleri düzenlenmektedir.

Erbain yürüyüşü ise Şii Müslümanların en önemli kutsal törenlerinden biri. Bu, milyonlarca insanı içeren tören Dünya'nın en büyük kutsal törenlerindendir.