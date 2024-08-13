Türk ve Azerbaycanlı ziyaretçiler hangi sınır kapısından Kerbela'ya gidiyor?

İran'ın Batı Azerbaycan Eyaleti Karayolları Taşımacılığı Genel Müdürü İran Destnişan, Erbain yürüyüşü planının başlangıcından bugüne kadar 28 bin Erbain ziyaretçisinin Temerçin sınır kapısından geçiş yaptığını duyurdu.

Destnişan, "Temerçin sınır kapısının Kerbela'ya olan yakınlığı, bu güzergâhın çok uygun hava koşulları ve Erbain ziyaretçilerine sunulan kaliteli hizmetlerle birlikte, bu sınır noktasının sadece İran'ın kuzey ve kuzeybatı bölgelerinden gelen ziyaretçiler tarafından değil, aynı zamanda Azerbaycan ve Türkiye'den gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekmesine neden olmuştur." dedi.

Temerçin sınır kapısı, Batı Azerbaycan'ın Kuzey Irak ile olan tek resmi sınır kapısıdır ve eyaletin güneyinde yer alan Piranşehr ilçesinde bulunur. Geçen yıldan itibaren bu sınır kapısından Erbain ziyaretçilerinin kutsal mekânlara geçişine ilk kez olanak sağlanmıştır.