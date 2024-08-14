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14 Ağu 2024 13:44

Pakistanlı Erbain ziyaretçilerinin İran'a girişi sürüyor

Pakistanlı Erbain ziyaretçilerinin İran'a girişi sürüyor

Irak'taki Erbain etkinliklerine katılmak isteyen Pakistan vatandaşlarının Rimadan Sınır Kapısı'ndan İran'a girişi sürüyor.

Irak'taki Erbain etkinliklerine katılmak isteyen Pakistan vatandaşlarının Rimadan Sınır Kapısı'ndan İran'a girişi sürüyor.

Bu sene 100 binden fazla Pakistan vatandaşının Erbain için İran'a giriş yapması bekleniyor.

Pakistanlı Erbain ziyaretçilerinin İran'a girişi sürüyor

Pakistanlı Erbain ziyaretçilerinin İran'a girişi sürüyor

Erbain nedir?

Erbain (kırkıncı gün); hicri takvime göre Safer ayının 20’isi Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain günüdür. Hz. İmam Hüseyin ve yarenlerinin hicretin 61. yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesi temsil edilmektedir.

Bu günde Muharrem ayının Onuncu günü olan Aşura Günü'nde Kerbela'da şehit olan Hz. İmam Hüseyin (a.s) ve 72 yareninin anısını canlı tutmak için anma törenleri düzenlenmektedir.

Erbain yürüyüşü ise Şii Müslümanların en önemli kutsal törenlerinden biri. Bu, milyonlarca insanı içeren tören dünyanın en büyük kutsal törenlerindendir.

News ID 1919320

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