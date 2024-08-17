Bazergan Sınır Kapısı’ndan kaç Erbain ziyaretçisi giriş yaptı?

Irak'taki Erbain etkinliklerine katılmak isteyen Ehl-i beyt aşıklarının İran'a geçişi sürüyor.

Türkiye ile olan Bazergan Sınır Kapısı’ndan İran’a giriş yapan Erbain ziyaretçisi sayısı 6 bin kişiye yaklaştı.

Son yayınlanan istatistiklere göre Türkiye (988 kişi), Azerbaycan (1017 kişi) ve Gürcistan’dan (396 kişi) toplam 2401 Erbain ziyaretçisi giriş yaptı.

Erbain nedir?

Erbain (kırkıncı gün); hicrî takvime göre Safer ayının 20’isi Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain günüdür. Hz. İmam Hüseyin ve yârenlerinin hicretin 61. yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesi temsil edilmektedir. Ehlibeyt aşıkları, Erbain günü matem ve yas tutarak sokaklara dökülmektedirler.

Irak'ta Erbain gününde yürüyüş etkinliği ve çeşitli matem merasimleri düzenleniyor.