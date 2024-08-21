Ülkenin sınırlarından 3 milyon 150 bin Erbain ziyaretçisi Irak'a geçti

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vehidi, İran'ın Irak'a açılan İlam eyaletindeki Mehran Sınır Kapısı'nı yakından ziyaret etti.

Safer ayının başından bu yana ülke sınırlarından giriş çıkış yapan Erbain ziyaretçisi sayısıyla ilgili açıklama yapan Vehidi, "3 milyon 150 bin kişi ülke sınırlarından Irak'a geçti, 1 milyon 350 bin kişi ise ülkeye giriş yaptı" dedi.

Vehidi, Sefer ayının ilk gününden bu yana 1 milyon 400 bini aşkın kişi Mehran sınırından geçtiğini, 600 bine yakın hacının ise ülkeye geri döndüğünü bildirdi.