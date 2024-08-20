İslami Tebliğ Kurumu Başkanı'ndan ''Erbain'' mesajı

İslami Tebliğ Kurumu Başkanı Hüccetülislam Muhammed Kumi'nin Erbain mesajında, şu ifadelere yer verildi:

''Bu günde zalime düşman olmak lâzımdır, düşman demek, zalimin peşini bırakmamak demektir; Eğer (Yezidlerden) beraat, vilayet, Hüseyin’e sevgi ve bağlılıkla birlikte ortaya çıkarsa, bu yılki Erbain çok farklı olacaktır.

Sana Meydan Okuyorum kampanyasına (Hamas’ın Siyonist Rejim'e karşı yürüttüğü ''Aksa Tufanı" operasyonuna destek için İran'da düzenlenen imza kampanyası) katılanları, Erbain Yürüyüşü’nde kefiye takanları, matem törenlerinde ağıt yakanları ve Hüseyin'in ordusu ile Kudüs hakkında konuşanları gerçekten takdir etmeliyiz.

Bizim inancımıza göre ‘Bütün insanların sana (Ehl-i Beyt’e) dönüşü ve onlardan hesap sorulması senin elindedir’ hadisini inceleyip İmam Hüseyin’e başvururuz. (Gazze’de) masum çocuklar dahil 40.000 kişinin katledilmesi, 10.000 kişinin de enkaz altında kayıp olması konusunda biz ne yaptık? Sizlerden itiraz sesi çıktımı? Bu yılki Erbain’de buna odaklanmalıyız.

İster Kerbela'da bulunanlar olsun, isterse İmam Sadık'ın (a.s) rivayetine göre Hazreti İmam Hüseyin’e uzaktan selam yollayanlar ya da Erbain gününde ülkede kalıp sokaklar ve caddeleri dolduranlar olsun, tüm Ehl-i Beyt aşıkları Beraat günü gibi olan Erbain’de Siyonist zalimlere karşı tepkisini göstermeli. Ayrıca (Kerbela’da akıtılan kanın intikamını alacak olan) İmam Zaman’ın (Hz. İmam Mehdi) zuhuru için dualarımız daha da etkili olacaktır.''

Hazreti İmam Hüseyin (as) ve Kerbela şehitlerinin kırkıncı günü anlamına gelen Erbain, İslam takviminde önemli günlerden birisidir. Erbain günü 2024 yılında 25 Ağustos Pazar gününe denk geliyor.