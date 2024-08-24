https://tr.mehrnews.com/news/1919565/ 24 Ağu 2024 13:09 News ID 1919565 Video Video 24 Ağu 2024 13:09 Temerçin sınır kapısındaki son durum İran’ın Temerçin sınır kapısında bulunan ikram çadırları, Erbain ziyaretçilerine hizmet vermeye devam ediyor. indir 76 MB News ID 1919565 کپی شد İlgili haberler Erbain öncesi kara sınır kapılarında son durum Erbain ziyaretçilerinin duygulandığı anlar Türkiye'den Erbain Yürüyüşü'ne destek 2 milyon 500 bin Erbain ziyaretçisi ülkeye geri döndü Ekler Erbain merasimi Erbain 2024 Erbain yürüyüşü
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