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24 Ağu 2024 13:09

Temerçin sınır kapısındaki son durum

Temerçin sınır kapısındaki son durum

İran’ın Temerçin sınır kapısında bulunan ikram çadırları, Erbain ziyaretçilerine hizmet vermeye devam ediyor.

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News ID 1919565

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