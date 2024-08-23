Türkiye'den Erbain Yürüyüşü'ne destek

Türkiye Cumhuriyeti Necef Başkonsolosluğu ve TİKA tarafından, Hz. Muhammed’in (s.a.v) torunu Hz. İmam Hüseyin’in şehit edilişinin kırkıncı günü münasebetiyle toplanan Müslümanlara hizmet etmek için ikram çadırları açıldı.

Necef Başkonsolosu Cafer Olcay Karakaş’ın bizzat katıldığı ve ziyaret ettiği ikramlarda, Irak ve Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden gelen Müslümanlar, Kerbela’da İmam Hüseyin ve yoldaşlarının şehadetinin kırkıncı gününü anıyor.

Türkiye Necef Başkonsolosluğu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı bilgilendirmeye göre, ilk çadır, Hasan Bayati liderliğindeki Bayat boyu mensuplarının hizmet verdiği Ümmül Beniye Hüseyniyesi’nde kuruldu ve misafirlere ikramlar sunuldu.

Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Bağdat Ofisi tarafından kurulan ikinci çadır ise Necef’in Haydariye bölgesindeki İmam Mehdi Al Muntezer Hüseyniyesi’nde hizmet vermeye başladı. TİKA Başkanı Serken Kayalar, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "TİKA olarak Irak’taki Erbain Yürüyüşü’ne katılan kardeşlerimizle aşımızı paylaşıyoruz. Hz. Hüseyin ve yarenlerinin şehit edilişini anan kardeşlerimiz için Necef’te ikram çadırı açtık. Çadırda Türkmen kardeşlerimizin desteği ile ikramlarda bulunulacak."

T.C. Necef Başkonsolosu Cafer Olcay Karakaş, Necef’te Türkiye vatandaşları tarafından kurulan Zeynebiye-Zehra Ana Erbain Çadırı’nı da ziyaret etti.

Başkonsolos Karakaş, Zeynebiye çadırında sunulan hizmetleri övgüyle anarak, yetkilileri gösterdikleri çaba ve ziyaretçilere sundukları özenli hizmetler nedeniyle tebrik etti.

Kaynak: Ulusal Kanal