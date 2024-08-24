İran Emniyet Gücü Genel Müdürü Tuğgeneral Ahmed Rıza Radan, bugün İlam eyaletindeki Mehran Sınır Kapısı'nda inceleme ziyaretinde bulundu.

General Radan, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ''Şu ana kadar 3 milyon 600 bin Erbain ziyaretçisi ülkenin altı sınır kapısından Irak'a geçti.'' dedi.

Erbain ziyaretçilerinin yüzde 50'den fazlasının Merhran kapısından geçiş yaptığını belirten General Radan, ''Bu güne kadar 2 milyon 500 bin Erbain ziyaretçisi ülkeye geri döndü.'' ifadesini kullandı.

Her yıl yaklaşık 4 ila 5 milyon İran vatandaşı Erbain etkinlikleri için Irak'a geçiyor.

Erbain törenleri

Hazreti Muhammed'in (s.a.v) torunu Hazreti İmam Hüseyin (a.s ) ile beraberindekilerin 10 Ekim 680'de (Hicri 10 Muharrem 61) Kerbela kentinde şehit edilişi, her sene "Aşura Günü"nde anılıyor. Hicri takvime göre "Aşura Günü"nden 40 gün sonrasında yapılan anma etkinliklerine "Erbain" (Kırkıncı Gün) törenleri adı veriliyor. Bu yılki Erbain etkinlikleri 25 Ağustos’ta yapılacak.

Her yıl Erbain günlerinde milyonlarca Ehlibeyt aşığı yürüyerek Irak sınırını geçip Kerbela kentindeki yas törenlerine katılıyor.