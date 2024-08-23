Erbain öncesi kara sınır kapılarında son durum

İlk eyalet gezisini Kirmanşah'a yapan İran'ın yeni İçişleri Bakanı İskender Mümini, sınır kapılarındaki son duruma ilişkin açıklamada bulundu.

Mümüni, ülkenin kara sınır kapılarından yaklaşık 3 milyon 500 bin Erbain ziyaretçisinin Irak'a geçtiğini açıkladı.

Erbain ziyaretçlerinin ülkeye dönüşünün de devam ettiğini aktaran Mümini, 2 milyon vatandaşın yurda geri döndüğünü söyledi.

Irak'a açılan kara hudut kapılarında incelemelerde bulunmak üzere Kirmanşah eyaletinde bulunan Mümünü, ''950 bin ziyaretçinin Hüsrevi Sınır Kapısı'ndan Irak'a geçmesi bekleniyor.'' diye konuştu.

Her yıl Erbain için Necef’ten yürümeye başlayan Ehlibeyt aşıkları Kerbela’da H.z İmam Hüseyin (a.s) ve kardeşi Ebu’l Fadl Abbas’ın türbelerini ziyaret ediyor.

Erbain nedir?

Erbain (kırkıncı gün); hicri takvime göre Safer ayının 20’isi Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain günüdür. Hz. İmam Hüseyin ve yarenlerinin hicretin 61. yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesi temsil edilmektedir.

Erbain yürüyüşü nedir?

Erbain yürüyüşünden maksat, Ehlibeyt dostlarının çeşitli yerlerinden İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain münasebeti ile Kerbela’ya akın etmeleridir. İnsan selini andıran bu yürüyüşlere milyonlarca insan katılmaktadır. Erbain günü, Irak dışından başta İran olmak üzere Türkiye, Pakistan, Lübnan… gibi ülkelerden de çok sayıda Ehlibeyt dostları bu yürüyüşlere katılarak Erbain günü Kerbela’da hazır bulunmaktadır.