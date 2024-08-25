  1. İran
25 Ağu 2024 10:57

Ayetullah Hamanei'nin huzurunda Erbain töreni

Ayetullah Hamanei'nin huzurunda Erbain töreni

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, bugün Tahran'daki İmam Humeyni (r.a) Hüseyniyesi'nde düzenlenen Erbain matem merasimine katıldı.

Bu sabah başkent Tahran’daki İmam Humeyni (r.a) Hüseyiniyesi’nde İslam Devrimi Lideri Ayetullah Ali Hamanei'nin huzurunda üniversite öğrencilerinin katılımıyla Erbain matem töreni düzenlendi.

Ayetullah Hamanei'nin huzurunda Erbain töreni

Düzenlenen törende İmam Hüseyin'in (a.s.) şehadetinin anıldığı mersiyeler okundu. 

Erbain nedir?

Erbain (kırkıncı gün); hicri takvime göre Safer ayının 20’isi Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain günüdür. Hz. İmam Hüseyin ve yarenlerinin hicretin 61. yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesi temsil edilmektedir.

Erbain gününde başta Irak, İran, Türkiye, Azerbaycan, Lübnan, Bahreyn, Pakistan, Afganistan ve Arabistan olmak üzere dünyanın dört yanında Hz. İmam Hüseyin'in (a.s) için matem merasimleri yapılıyor.

News ID 1919602

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