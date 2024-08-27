https://tr.mehrnews.com/news/1919655/ 27 Ağu 2024 08:42 News ID 1919655 Video Video 27 Ağu 2024 08:42 Erbain ziyaretçilerinin yurda dönüşü sürüyor Erbain ziyaretçilerinin İran'ın Huzistan eyaletinde bulunan Şelemçe Sınır Kapısı'ndan yurda dönüşü sürüyor. indir 14 MB News ID 1919655 کپی شد İlgili haberler Şam'da Erbain Yüryüşü etkinliği yapıldı Karaçi'de Erbain matem merasimine daldırı Kerbela'nın ziyaretçi sayısı açıklandı İstanbul Halkalı'da Erbain Matem Merasimi Ekler İran Erbain ziyareti Erbain Erbain 2024
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