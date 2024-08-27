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27 Ağu 2024 08:42

Erbain ziyaretçilerinin yurda dönüşü sürüyor

Erbain ziyaretçilerinin yurda dönüşü sürüyor

Erbain ziyaretçilerinin İran'ın Huzistan eyaletinde bulunan Şelemçe Sınır Kapısı'ndan yurda dönüşü sürüyor.

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News ID 1919655

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