Kerbela'nın ziyaretçi sayısı açıklandı

Irak medyasına göre Mukaddes Hz Abbas Türbesi Sekreterliği, Erbain töreni için Kerbela kentine gelen ziyaretçi sayısını açıkladı.

Açıklamada, Safer ayının başlangıcından bugüne kadar 21 milyon 480 bin 525 kişi kutsal Kerbela kentine giriş yaptı.

Erbain nedir?

Erbain (kırkıncı gün); hicri takvime göre Safer ayının 20’isi Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain günüdür. Hz. İmam Hüseyin ve yarenlerinin hicretin 61. yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesi temsil edilmektedir.

Irak'ta Erbain gününde yürüyüş etkinliği ve çeşitli matem merasimleri düzenleniyor.