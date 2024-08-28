Erbain ziyaretçilerinden Hz. Abbas (a.s) Türbesi Müzesi'ne yoğun ilgi

Irak'taki Kerbela kentinde bulunan Hz. Abbas (a.s) Türbesi Müzesi Erbain günlerinde yoğun ilgi gördü.

Yurt dışından gelen Erbain ziyaretçileri, Hz. Abbas (a.s) Türbesi’nin El-Kefîl El Yazmaları ve Nadir Eserler Müzesi’ni ziyaret etti.

El-Kefil Müzesi, ülkenin en önemli müzeleri arasında yer alıyor.

Hz. Abbas (a.s.) Türbesi'nin El-Kefil Nadide Eserler ve El Yazmaları Müzesi Bölüm Başkanı Sadık Lazım, son günlerde yaptığı açıklamada, müzenin Erbain ziyaretçileri tarafından sergilenen parçaları görmek için yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Lazım, "El-Kefil Müzesi ayrıca, Hz. Abbas (a.s.) Türbesi'nin düzenlediği genel kültürel hizmetler alayında ziyaretçilerin yolu üzerinde yayılan durakları aracılığıyla da yerini almaktadır. Bu duraklarda (müzede orijinali bulunan) bazı müzelik antika ve değerli eserlerin replikaları sergilenmektedir. Ayrıca, Sahibu'z-Zaman (Allah onun şerefli zuhurunu hızlandırsın) Caddesi'ndeki müze sergisinde hediyelik eşyalar da sunulmaktadır." dedi.

Sadık Lazım, "Müze, ilk yüzyıllara ait bir dizi tarihi el yazması içermektedir. Ayrıca, farklı zaman dilimlerine ait bir kılıç koleksiyonu da bulunmaktadır. Bunların bazıları, Esedullah ed-Dımeşki, Esedullah el-İsfahani, el-Muallim el-Mısri, Ömer el-Bosni gibi en iyi kılıç ustalarının elinden çıkmıştır. Bir kısmı ise Osmanlı Sultanı Selim Han gibi ünlü sultanlara aittir." ifadesini kullandı.