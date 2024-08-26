Karaçi'de Erbain matem merasimine daldırı

ARY News’in haberine göre, Pakistan'ın Sindh eyaletindeki Karaçi şehrinin Gulimar bölgesinde, Erbain matem merasimine katılanlara yönelik birkaç silahlı saldırgan tarafından gerçekleştirilen saldırının ardından, bölgedeki cep telefonu erişimi durduruldu.

Pakistan İçişleri Bakanlığı'nın Sindh eyaleti yetkilileri, güvenlik ve emniyet önlemleri kapsamında Hyderabad ve Karaçi'de cep telefonu hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurdu. Ayrıca, Daddu, Thatta, Sajawal, Khairpur ve Larkana gibi diğer bazı bölgelerde de iletişim kesintileri yaşandı.

Yerel yetkililer, bu tedbirlerin Karaçi ve Sindh eyaletinin diğer bölgelerinde Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain matem merasimleri sırasında katılımcıların güvenliğini sağlamak amacıyla alındığını belirtti.

Haberde, dün birkaç silahlı kişinin "Cemaat-i Ehli Sünnet" adlı bir grubun düzenlediği matem merasimine ateş açtığı, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 9 kişinin yaralandığı belirtildi. Polis yetkilileri, saldırganların matem merasimi düzenleyen gruba taş atarak kaos çıkardığını ve bu şekilde saldırıyı gerçekleştirdiklerini bildirdi.