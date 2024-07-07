Bugün Muharrem ayının ilk günü

Hicri takvim, Peygamber Efendimizin (S.A.V) Mekke-i Mükerreme’den Medine-i Münevvere’ye hicret ettiği sene esasıyla, kameri ayların temel kabul edildiği takvimdir. Hicri takvime göre yılın 1. ve ilk ayı Hicri yılbaşı olan Muharrem 7 Temmuz 2024 (1446) Pazar günü itibariyle başlıyor. Zilhicce ayından sonra, Hicri takvimde yeni yıla girilir ve Muharrem ayı başlar. Bu sene hicri takvime göre 1445 yılından 1446 yılına girdi.

Muharrem Ayı'nın Müslümanar için önemli bir ay olmasının sebenbi Hazreti İmam Hüseyin (a.s) ve 72 yakınının Muharrem ayının onuncu günü olan "Aşura Günü"nde Kerbela'da şehit edilmesidir.

Hiç kuşkusuz İslam tarihinin en önemli olaylarından biri, 1400 yıldan sonra hala ebedi bir destan olarak kabul edilen Kerbela olayıdır.

İmam Hüseyin (a.s) ve yârenlerini anmak ve yaşanan acı ve musibetleri hatırda tutup gerekli dersler çıkarmak için başta Tasua ve Aşura günü olmak üzere Muharrem ayı boyunca dünya genelinde matem ve yas merasimleri düzenlemektedir.