Hac sırasında vefat eden İranlı hacı adayının sayısı 25'e ulaştı

Kutsal topraklardaki Hac ziyareti sırasında yaşamını yitiren İranlı hacı adayının sayısı 25'e yükseldi.

Bu hacıların 2'sinin Medine'de ve 23'ünün Mekke'de vefat ettiği açıklandı.

Ayrıca Mekke ve Medine'deki Suudi hastanelerinde yatan hacı sayısı sırasıyla 16 ve 4, Mekke'deki Kızılay Hastanesi'nde ise 29'dur.

Bu yıl Hac ziyaretine İran'dan yaklaşık 87 bin 600 kişi katıldı. Suudi Arabistan, kutsal topraklara giden toplam hacı sayısının yaklaşık 1 milyon 800 bin kişi olduğunu açıkladı. Son istatistiklere göre bu yılki Hac ziyaretinde hayatını kaybeden hacı sayısı 1.300'ün üzerindeydi. Hacıların en sık ölüm nedeninin sıcak çarpması olduğu söyleniyor.