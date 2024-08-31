Pakistan'da aşırı yağışlar ve seller sonucu en az 20 kişi öldü

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu'nun açıklamasına göre, Belucistan, Pencap, Sind, Azad Keşmir ve Hayber-Pahtunhva eyaletlerinde yoğun yağışlar ve seller etkili oldu. Bu doğal afetler sonucunda Pencap'ta 5, Sind'de 1, Azad Keşmir'de 2 ve Hayber-Pahtunhva'da aynı aileden 9'u çocuk olmak üzere 12 kişi yaşamını yitirdi.

NDMA, yüzlerce köyün sular altında kaldığını ve özellikle Sind'deki sahil bölgelerinde daha fazla yağış beklendiğini belirtti. 1 Temmuz'dan bu yana devam eden aşırı yağışlar ve seller nedeniyle 145'i çocuk olmak üzere en az 285 kişi hayatını kaybetti, 195'i çocuk 529 kişi ise yaralandı. Ayrıca, bu dönemde 1924'ü tamamen yıkılan 19.516 evde hasar meydana geldi.

Pakistan, temmuz-eylül aylarında etkili olan muson yağmurları sebebiyle her yıl ciddi can kayıpları ve maddi zararla karşı karşıya kalıyor.