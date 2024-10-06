Avustralya'nın Tahran Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Avustralya'nın Tahran Büyükelçisi Ian McConville'in bakanlığa çağrıldığı duyuruldu.

Açıklamada, McConville'nin bakanlıkta Dışişleri Bakanlığı Asya Pasifik Genel Müdürü ile görüştüğü belirtildi.

Görüşmede İran'ın Avustralya hükümetinin bölgesel gelişmelere ilişkin çifte standartlı tutumunu ve Siyonist İsrail'in Gazze ve Lübnan'da devam eden yoğun saldırılarına karşı sessiz kalmasını kınadığı belirtildi.

İran'ın, Siyonist Rejim'in ülke topraklarına ve vatandaşlarına yönelik tekrarlana saldırılarına karşı kendisini savunma hakkına sahip olduğunu belirten İranlı diplomat, Gerçek Vaat-2 operasyonunun ülkenin ulusal güvenliğini ve bölgenin istikrarını korumak için gerekli olan yasal ve sorumlu bir eylem olduğunu söyledi.

İranlı yetkili, Gazze'deki soykırım ve Lübnan'a karşı saldırların derhal durdurulması gerektiğini vurgulayarak, bu konuda bu rejimi destekleyen Avustralya ve diğer Batı ülkelerine daha büyük bir rol üstlenmesi çağrısında bulundu.

Avustralya Büyükelçisinin de Tahran'ın tutumunu ülkesine ileteceğini belirttiği aktarıldı.