İsrail, Suriye'nin Kuneytire bölgesine saldırdı

Suriye’nin güneybatısındaki Kuneytire bölgesine yapılan İsrail’in hava saldırısında Suriyeli bir güvenlik görevlisinin şehit olduğu, bir kişinin de yaralandığı açıklandı.

Saldırıya ilişkin İsrail rejiminden henüz bir açıklama gelmedi.

Suriye devlet televizyonu, dün akşam saatlerinde düşman İsrail'in, Şam'ın Mazze semtindeki bir konuta düzenlediği hava saldırısında aralarında çocukların da olduğu 7 kişinin şehit düştüğünü, 11 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Katil İsrail rejimi, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.