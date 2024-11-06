Erdoğan ile Aliyev Bişkek'te görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için gittiği Bişkek’te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin her alanda gelişmeye devam ettiğini, ikili ilişkilerin atılacak ekonomik ve stratejik adımlarla mükemmel seviyeye getirileceğine inandığını, Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor girişiminin bu anlamda önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’da düzenlenecek BM İklim Değişikliği 29’uncu Taraflar Konferansı’nda önemli kararlar alınmasının beklendiğini, zirvenin şimdiden hayırlı olması temennilerini ifade etti.