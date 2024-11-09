İranlı mucit öğrencilerden Endonezya’da büyük başarı

2024 Dünya Bilim ve Buluş Yarışması 5-9 Kasım tarihleri arasında Endonezya’da düzenlendi.

İranlı öğrencilerin bilimsel ekiplerinin sorumlusu Mehdi Reşidi Cihan, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Yarışmaların bu dönemi teknik ve mühendislik, kimya ve nano, biyoteknoloji ve çevre, enerji mühendisliği, fizik ve astronomi, yapay zeka ve teknoloji, sosyal bilimler, eğitim ve eğitim teknolojileri olmak üzere 8 alanda 24 ülkeden 1098 takımın katılımıyla gerçekleştirildi” dedi.

Reşidi Cihan, İran’ın 5 takımla bu müsabakalara katıldığını ve yarışmalarada 5 altın madalya ve 2 özel ödül kazandığını bildirdi.