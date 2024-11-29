Suriye'de son durum ne?

Suriye'nin kuzeyinde Şam'a bağlı ordu birlikleri ve terör grupları arasında çatışmalar şiddetlenerek devam ediyor.

27 Kasım'daki saldırılarda Halep'in yakınındaki bazı kasabalarda kontrolü ele geçirdikleri belirtilen terör gruplarının, Halep kentinin 10 kilometre yakınına kadar varlık gösterdikleri belirtildi.

İddiaya göre üç gündür süren çatışmalarda Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği terör grubu, Halep'in merkezine girmeye başladı.

Bölgedeki çatışmalardan kaçan yaklaşık 10 bin sivil, İdlib kırsalına sığındı.

Çatışmalar, Halep kent merkezine doğru yoğunlaşarak sürüyor.

Halep'te üniversite yerleşkesine düzenlenen saldırıda ikisi öğrenci olmak üzere dört sivil hayatını kaybetti.

Suriye ordusu misilleme yaptı

Suriye savaş uçakları, İdlib ve Halep’te teröristlerin mevzilerine yoğun operasyon düzenledi. Halep’in güneyindeki El-Berkum köyü, Suriye ordusu tarafından teröristlerden geri alındı. Rus savaş uçakları da Mare çevresindeki terörist hedefleri vurdu, onlarca terörist öldürüldü.

Al Mayadeen televizyonu, Halep'in güney bölgesindeki "El-Berkum" köyünün teröristlerin işgalinden kurtarıldığını bildirdi. HTŞ'ye bağlı teröristler, bir gün önce yoğun bir saldırı sonucu bu köyü ve çevresini kontrol altına almışlardı.

MSB: Türk birlikleri için her türlü önlem alındı

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Suriye’nin kuzeyinde süren çatışmaya ilişkin açıklama yaptı.

MSB kaynakları, "Suriye’nin kuzeyindeki çatışmaları yakından takip ediyoruz." dedi.

Kaynaklar, bölgedeki Türk birlikleri için her türlü tedbirin alındığını bildirdi.

Rusya: Halep’e yapılan saldırı Suriye’nin egemenliğine saldırı

Kremlin Sözcüsü Peskov, Halep şehrine düzenlenen saldırının Suriye’nin egemenliğine yönelik bir saldırı olduğunu belirterek Rusya’nın bölgede bir an önce anayasal düzenin sağlanmasından yana olduğunu belirtti.