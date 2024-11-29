İran Meclis Başkanı: Suriye'nin yanındayız

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabı X üzerinden Suriye'deki son gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.

Galibaf, "Tekfirci terör örgütlerinin ve son dönemde Suriye’deki hareketlenmelerin geri dönüşü, tamamen bir Amerika ve İsrail'in planıdır. İran, İslami direniş güçleriyle birlikte, bu plana karşı Suriye hükümeti ile halkının yanında yer almayı sürdürecektir." dedi.

Galibaf ayrıca, “Suriye’ye komşu ülkelerin, Amerikan-Siyonist İsrail planlarının tuzağına düşmemek için dikkatli olmaları gerektiğini” vurguladı.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Suriye’deki son durumu değerlendirdi. Bekayi açıklamasında, eylemlerin Siyonist İsrail ve ABD’nin Batı Asya bölgesini istikrarsızlaştırma planının bir parçası ve Astana anlaşmalarının bir ihlali olduğunu belirtti.