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8 Ara 2024 11:07

HTŞ, Savunma Bakanlığı binasına girdi

HTŞ, Savunma Bakanlığı binasına girdi

Silahlı gruplar, Suriye'nin başkent Şam’da bulunan Savunma Bakanlığı binasına girerek kontrolü ele geçirdi.

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News ID 1922402

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