https://tr.mehrnews.com/news/1922402/ 8 Ara 2024 11:07 News ID 1922402 Video Video 8 Ara 2024 11:07 HTŞ, Savunma Bakanlığı binasına girdi Silahlı gruplar, Suriye'nin başkent Şam’da bulunan Savunma Bakanlığı binasına girerek kontrolü ele geçirdi. indir 1 MB News ID 1922402 کپی شد İlgili haberler İsrail’in Suriye’deki teröristlerle görüşmeleri ifşa edildi HTŞ: Suriye'ye yönelik saldırıda özel silahlar kullanıldı BAE’den Suriye’deki gelişmelere yönelik açıklama Suriye'de silahlı gruplardan İran'ın Şam Büyükelçiliği'ne baskın Ekler silahlı gruplar Suriye Şam (1)
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