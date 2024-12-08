https://tr.mehrnews.com/news/1922406/ 8 Ara 2024 11:50 News ID 1922406 Video Video 8 Ara 2024 11:50 Suriye'de silahlı gruplardan İran'ın Şam Büyükelçiliği'ne baskın Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği terör grupları, İran'ın Şam Büyükelçiliği'ne baskın düzenledi. indir 3 MB News ID 1922406 کپی شد İlgili haberler HTŞ: Suriye'ye yönelik saldırıda özel silahlar kullanıldı İsrail’in Suriye’deki teröristlerle görüşmeleri ifşa edildi HTŞ, Savunma Bakanlığı binasına girdi Suriye Başbakanı: Esad'ın nerede olduğunu bilmiyorum Ekler Şam (1) Suriye HTŞ İran
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