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8 Ara 2024 11:50

Suriye'de silahlı gruplardan İran'ın Şam Büyükelçiliği'ne baskın

Suriye'de silahlı gruplardan İran'ın Şam Büyükelçiliği'ne baskın

Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği terör grupları, İran'ın Şam Büyükelçiliği'ne baskın düzenledi.

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News ID 1922406

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