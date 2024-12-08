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8 Ara 2024 11:31

HTŞ: Suriye'ye yönelik saldırıda özel silahlar kullanıldı

HTŞ: Suriye'ye yönelik saldırıda özel silahlar kullanıldı

Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki militan gruplar, Suriye'ye yönelik saldırı sırasında özel silahların kullanıldığını duyurdu.

Al Mayadin'e göre, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki militan gruplar, Suriye'ye yönelik saldırı sırasında mahiyetini medyada açıklamadıkları özel silahlar kullandıklarını bildirdi.

Batılı ülkeler ve Fars Körfezi'ndeki bazı ülkeler, Beşar Esad hükümetini devirmek amacıyla bu terörist unsurlara geniş çaplı silah ve mali destek sağlama misyonu üstlenmekteydi.

Suriye Ordu Komutanlığı bu sabah Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetinin düştüğünü subaylarına iletti.

Reuters, Beşar Esad'ın Şam'dan ayrılarak, bilinmeyen bir noktada hareket ettiğini duyurdu. 

News ID 1922404

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