HTŞ: Suriye'ye yönelik saldırıda özel silahlar kullanıldı

Al Mayadin'e göre, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki militan gruplar, Suriye'ye yönelik saldırı sırasında mahiyetini medyada açıklamadıkları özel silahlar kullandıklarını bildirdi.

Batılı ülkeler ve Fars Körfezi'ndeki bazı ülkeler, Beşar Esad hükümetini devirmek amacıyla bu terörist unsurlara geniş çaplı silah ve mali destek sağlama misyonu üstlenmekteydi.

Suriye Ordu Komutanlığı bu sabah Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetinin düştüğünü subaylarına iletti.

Reuters, Beşar Esad'ın Şam'dan ayrılarak, bilinmeyen bir noktada hareket ettiğini duyurdu.