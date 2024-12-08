BAE’den Suriye’deki gelişmelere yönelik açıklama

BAE Devlet Başkanının Diplomatik Danışmanı Enver Gargaş, Suriye’deki askeri ve siyasi gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Gargaş, siyasi boşluklardan yararlanılmaması gerektiğini belirterek, savunma ve askeri kurumların silahlı grupların kontrolüne geçmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Suriye’deki mevcut durumun bir “siyasi başarısızlık” olduğunu ifade eden Gargaş, en büyük kaygılarının radikalleşme ve terörizm olduğunu vurguladı.

Garaş ayrıca, Suriye’nin egemenliğinin hala tehdit altında olduğunu ve bu durumun ana endişe kaynağı olduğunu ekledi.