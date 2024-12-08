Irak İçişleri Bakanı’ndan Suriye sınırına dair açıklama

Irak İçişleri Bakanı Abdul Emir Al-Şammari, Irak-Suriye sınırındaki durumun sıkı bir şekilde izlendiğini ve sınır hattının güvenli olduğunu açıkladı.

Şammari, sınır bölgelerinde Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçlerinin konuşlandırıldığını ve güvenliği artırmak için termal kameraların yerleştirildiğini belirtti.

Iraklı yetkililer, Suriye ile ortak sınırdaki El-Kaim sınır kapısının tamamen kapatıldığını ve bölgede güvenliğin kontrol altında olduğunu vurguladı.

Sınır hattında herhangi bir tehdide karşı önlemlerin sürdüğü ifade edildi.