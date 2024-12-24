Pakistan lideri Şerif'ten ABD'nin yaptırım kararına tepki

ABD'nin balistik füze programı kapsamında uyguladığı yaptırımları kınayan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, bu kararın doğru bir yanı olmadığını söyledi.

Şerif ayrıca, ülkesinin nükleer programının tamamen savunma amaçlı olduğunu söyledi.

ABD'den Pakistan'a yaptırım kararı

Geçtiğimiz günlerde Washington yönetimi, Pakistan'ın balistik füze programına "katkıda bulundukları" gerekçesiyle 4 kuruluşa yaptırım uygulamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan merkezli "National Development Complex (NDC), Akhtar and Sons Private Limited, Affiliates International ve Rockside Enterprise" kuruluşların, yaptırım uygulanacaklar listesine alındığını duyurdu.

Açıklamada, söz konusu kuruluşların, Pakistan'ın balistik füze programının geliştirilmesi için "malzeme temini" çabasında olduğu iddia edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller de X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Endişelerimiz konusunda açık ve tutarlı olduk. Bu konularda Pakistan ile yapıcı bir şekilde iletişim kurmaya devam edeceğiz." denildi.