Dolar ve Euro güne nasıl başladı?

Serbest piyasada 35,4220 liradan alınan dolar, 35,4240 liradan satılıyor.
36,4350 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,4370 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 35,3300 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,5360 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada dolar 35,4240 liradan, Euro 36,4370 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 35,4220 liradan alınan dolar, 35,4240 liradan satılıyor.
36,4350 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,4370 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 35,3300 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,5360 lira olmuştu.
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