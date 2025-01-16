İran ile Tacikistan 23 anlaşma imzaladı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Tacikistan'da resmi temaslarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, bu sabah Tacik mevkidaşı İmamali Rahman tarafından resmi tören ile karşılandı

Resmi karşılama töreninin ardından liderler, Duşanbe'deki Millet Sarayı'nda iki ülke bakanlarının yer aldığı toplantıya başkanlık etti.

İran ile Tacikistan arasında 23 işbirliği anlaşması imzalandı

Daha sonra liderlerin huzurunda iki ülkenin bakanları arasında diplomasi, ekonomi, kültür, toplum, eğitim, ulaşım, gümrük ve ticaret gibi alanları kapsayan 23 işbirliği anlaşması imzalandı.