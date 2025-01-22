İsmail Kartal İran yolcusu

Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran deneyimli teknik direktör İsmail Kartal, İran ekibi Persepolis ile anlaştı.

Persepolis Başkanı Reza Darvish, bu kapsamda İstanbul'a gelerek 63 yaşındaki deneyimli teknik adamla görüştü.

İran medyasına göre taraflar, görüşmeler sonucunda büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Haberde, İsmail Kartal'ın üç yardımcısıyla birlikte Persepolis'teki görevine başlamasının beklendiği ifade edildi.

Anlaşmanın detayları

Persepolis'in, İsmail Kartal'a 1,5 yıllık süre için toplam 2.2 milyon dolar maaş ödeyeceği iddia edildi. Bu gelişme, hem Persepolis'in teknik direktörlük hamlesi hem de Kartal'ın kariyerindeki yeni adım açısından dikkat çekiyor.