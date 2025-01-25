İsmail Kartal, asistanları ile birlikte Tahran’da

Yeni teknik direktör İsmail Kartal, 4 asistan antrenörüyle birlikte bugün öğle saatlerinde Tahran'daki İmam Humeyni Havalimanı'na vardı.

Kartal, dün resmi sözleşme imzalayarak 1,5 yıllık bir süre için Perspolis futbol takımının başına geçti.

Kartal’ın, takımla ilk antrenmanına katılması bekleniyor ve resmi tanıtım töreni de bu etkinlikle birlikte gerçekleştirilecek.

Kartal ayrıca yardımcıları, yarınki Traktor maçı için Perspolis'in özel misafirleri olacak ve yeni oyuncularını yakından gözlemleyecekler.

Tecrübeli teknik adam, İran ekibine şartların uygun olması durumunda Türkiye'den transfer yapacaklarını belirtti.

TRT Spor'a konuşan Kartal, transfer ile ilgili "Türkiye'den birkaç oyuncuyla görüşüyoruz. Şu anda çok sıkı birkaç gün kaldı transferin bitmesine. Alabilirsek buradan takip ettiğim bildiğim oyuncular var, onları almak için uğraşacağız." dedi.