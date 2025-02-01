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1 Şub 2025 21:45

Arap medyası: Irak Meclis Başkanı İran'ı ziyaret edecek

Arap medyası: Irak Meclis Başkanı İran'ı ziyaret edecek

Arap medyasına göre Irak Meclis Başkanı Mahmud Meşhedani, İranlı yetkililerle görüşmek üzere yarın pazar günü Tahran'a gidecek.

Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyonunun haberine göre Irak Meclis Başkanı Mahmud Meşhedani, İranlı yetkililerle görüşmek üzere yarın pazar günü Tahran'a gidecek.

Geçtiğimiz Ekim ayında Irak Meclis Başkanlığı koltuğuna eski Meclis başkanlarından Mahmud Meşhedani seçilmişti.

1948 doğumlu Sünni siyasetçi Meşhedani, 2006-2009 yıllarında Meclis Başkanı olarak görev yapmıştı.

Meşhedani, ABD işgali sonrası ilk Meclis Başkanı olarak da biliniyor.

Irak'ta 2003 sonrası kurulan siyasi denklem çerçevesinde, Başbakan Şii, Meclis Başkanı Sünni ve Cumhurbaşkanı da Kürtlerden seçiliyor.

Irak Federal Yüksek Mahkemesi, eski Meclis Başkanı Halbusi'yi 14 Kasım 2023 tarihinde görevden almıştı.

News ID 1923972

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