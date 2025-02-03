Meşhedani: İran ile ilişkilerimizi sürdüreceğiz

Irak Meclis Başkanı Mahmud Meşhedani, basına yaptığı açıklamada İranlı mevkidaşı Galibaf ile yaptığı görüşmede demiryolu, kaçakçılık sorunu, sınır ve su konularında işbirliği başta olmak üzere ekonomik konuların ele alındığını belirtti.

Mahmud Meşhedani bu görüşmelerde gündeme gelen diğer konular arasında güvenlik meselesinin yer alındığını bildirdi.

Meşhedani, “Bugünkü görüşmemizde Gazze savaşının sonuçlarını ve Suriye'de yaşanan gelişmeler değerlendirmenin yanı sıra bölgedeki durum da dikkate aldık. Bölgenin güvenlik ve istikrarının bozulmasına izin verilmemesi gerektiği kanaatindeyiz” dedi.

Meşhedani, “Bölgede istikrarlı bir güvenliğin varlığını prensip olarak vurguladık ve İran İslam Cumhuriyeti'nde geçmişe göre daha fazla gelişen bir ekonomiye tanık olacağımızı umuyorum ve bunu başarmak için birbirimizle işbirliği yapmalıyız” ifadesini kulland.

Ülkesinin İran’la geniş ilişkilere sahip olduğunu belirten Meşhedani, “İran’la işbirliğimizi sürdüreceğiz. İran ile diğer ülkeler arasında sürekli ve yapıcı diyalogların devam etmesine tanık olmamızı umuyoruz” ifadelerinde bulundu.