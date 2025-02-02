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2 Şub 2025 10:52

Colani, Suudi Arabistan'a gitti

Colani, Suudi Arabistan'a gitti

Terör rejimi Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani, Suudi Arabistan yetkilileri ile görüşmek üzere Riyad'a gitti.

Terör rejimi Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani, Suudi Arabistan yetkilileri ile görüşmek üzere Riyad'a gitti.

Rejimin Dışişleri Bakanı Esad El-Şeybani, bu ziyarette Colani'ye eşlik etti.

News ID 1923987

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