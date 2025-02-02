Colani, Suudi Arabistan'a gitti

Terör rejimi Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani, Suudi Arabistan yetkilileri ile görüşmek üzere Riyad'a gitti.
Rejimin Dışişleri Bakanı Esad El-Şeybani, bu ziyarette Colani'ye eşlik etti.
Terör rejimi Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani, Suudi Arabistan yetkilileri ile görüşmek üzere Riyad'a gitti.
Terör rejimi Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani, Suudi Arabistan yetkilileri ile görüşmek üzere Riyad'a gitti.
Rejimin Dışişleri Bakanı Esad El-Şeybani, bu ziyarette Colani'ye eşlik etti.
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