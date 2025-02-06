Pezeşkiyan'dan İsrail'in İran iddiasına tepki

İran Cumhurbaşaknı Mesut Pezeşkiyan, İslam Devrimi zaferinin 46. yıldönümü münasebeti ile yabancı büyükelçi ve diplomatlar ile buluştu.

Pezeşkiyan burada yaptığı konuşmada, İslam Devrimi zaferinin ardından İran'da yaşanan olaylara değinerek, ''O dönemde ülkemizde çok sayıda suikast düzenleyenler bizi terörizme destek vermekle suçluyorlar.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Devrim zaferinden kısa bir süre sonra, bize savaş dayatıldı. Çoğu ülke topraklarımızı işgal eden ülkeyi destekledi ve halkımızın inancı, düşmanı topraklarmızdan kovmayı başardı." ifadesini kullandı.

İran’ın savaş veya huzursuzluk aramadığını vurgulayan Pezeşkiyan şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı olarak göreve başladığımız gün, İsmail Heniyye Tahran'da suikasta uğradı, oysa en başından beri sloganımız herkesle dostluk ve kardeşlik içinde ilişki kurmaktı. Dünyadaki adaletsiz medya her gün huzursuzluğun sebebinin İran olduğu haberleri servis ediyor, İnsan haklarından bahsediyor. Ancak dünyanın gözü önünde Gazze'de 14 bin masum çocuk ve kadın katlediliyor, hastaneler vuruluyor. Hangi insan hakkı çocukların toprak yığınlarının altına gömülmesine izin verir?''

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Gazze halkının katledilmesine ilişkin dünyanın sessizliğini eleştirerek, "Bu suçlar karşısında neden sessiz kalıyorlar ve bazen suçluları destekliyorlar, bir yandan da İran’ın bölgenin güvenliğini bozduğunu iddia ediyorlar. Savaş bizim çıkarımıza değil, nükleer silah peşinde değiliz ve liderimiz de dini inancından dolayı bu konuda bir fetva vermiştir. İran İslam Cumhuriyeti doktrini hiçbir şekilde masum insanların katledilmesini kabul etmiyor.’’ açıklamasını yaptı.

Siyonist yetkililerin İran'ın nükleer programıyla ilgili temelsiz iddialarına tepki gösteren Pezeşkiyan, “İsrail çevresindeki tüm ülkelerin topraklarını işgal etti. Onlar bunun insan hakları ve meşru müdafaa olduğunu ileri sürüyor.'' diye konuştu.