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10 Şub 2025 11:11

Pezeşkiyan 11 Şubat Yürüyüşü'ne katıldı

Pezeşkiyan 11 Şubat Yürüyüşü'ne katıldı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan Tahran'da düzenlenen 11 Şubat Yürüyüşü'ne katıldı.

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News ID 1924238

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