https://tr.mehrnews.com/news/1924238/ 10 Şub 2025 11:11 News ID 1924238 Video Video 10 Şub 2025 11:11 Pezeşkiyan 11 Şubat Yürüyüşü'ne katıldı İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan Tahran'da düzenlenen 11 Şubat Yürüyüşü'ne katıldı. indir 7 MB News ID 1924238 کپی شد İlgili haberler Tahran'daki 11 Şubat Yürüyüşü'nden fotoğraflar İran'daki İslam Devrimi zaferinin 46. yıldönümü kutlamalarından kareler İran’ın yeni uydu taşıyıcı roketi “Safir-i Omid” sergilendi Zarif, 11 Şubat Yürüyüşü'nde Tahran'daki Azadi Meydanı'ndaki 11 Şubat Yürüyüşü'nden görüntüler Hürmüzgan halkı İslam Devrimi zaferinin yıldönümünü kutluyor Galibaf Urmiye'deki 11 Şubat Yürüyüşü'ne katıldı Urmiye'deki İslam Devrimi yıldönümü kutlamalarından görüntüler Çiftçiler traktörleriyle 11 Şubat Yürüyüşü'ne katıldı Ekler İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan 11 Şubat Devrim Yıldönümü İslam Devrimi zaferinin 46. yıldönümü Fecr Günleri
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